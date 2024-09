Professora revela confissões de Princesa Diana sobre Rei Charles: 'Por que ele não me ama?'

Anne Allan, dançarina e professora de balé da princesa Diana, publicou um livro de memórias e revelou detalhes sobre a relação com Lady Di. Ao longo de nove anos, as duas desenvolveram uma grande amizade, em que a integrante da família real se sentia à vontade para desabafar sobre as lutas pessoais, como a batalha contra a bulimia e o conturbado casamento com o príncipe, hoje rei Charles III. Trechos do livro foram divulgados pela revista People.

A professora ministrava aulas para Diana no London City Ballet. Anne revela que a princesa a procurou poucas semanas após o casamento real, em 1981, pedindo aulas de dança.

Relacionamento conturbado de Diana e Charles

No livro, a professora conta a frustração de Lady Di quando o matrimônio começou a entrar em crise. "Eu simplesmente não consigo fazer nada certo quando se trata do meu marido. Eu o amo muito e quero que ele tenha orgulho de mim, mas não acho que ele sinta o mesmo", teria dito Diana à autora.

Ainda segundo Anne, a princesa sabia do caso de Charles com Camilla, que hoje é esposa do monarca. "Eu não entendo por que não sou o suficiente para ele; eu acho que ele prefere uma mulher mais velha", revelou a professora.

Veja também Mundo Rainha Camilla revela estado de saúde de Rei Charles III após piora no quadro de câncer Mundo Kate Middleton estaria passando por 'tratamento penoso', diz biógrafa da princesa Diana

A autora destacou que Diana se questionava frequentemente sobre as ordens da família real em relevar a infidelidade de Charles. Lady Di também dizia se sentir muito sozinha no palácio, levando uma vida de aparências.

"Eu sei que ele está saindo com Camilla novamente. Devo aceitar que, como as outras Princesas de Gales antes, alguém simplesmente fecha os olhos para os maridos que têm uma amante! Por que ele não me ama? Eu realmente não entendo. Eu tentei de tudo, tentei me conformar com seus desejos, embora eu nem sempre concorde. Não há afeição entre nós, e estou sempre sozinha. Eu só quero ser amada. Não posso continuar assim. Eles realmente esperam que eu não diga nada e continue. Como faço isso?”, revelou Diana para a professora.

Divórcio

Entre os desabafos da princesa, Anne contou sobre o momento em que Lady Di decidiu pedir o divórcio de Charles por não aguentar as traições e a falta de atenção do então marido.

"A questão da separação foi levantada, mas eu não acreditei que a separação fosse uma opção e contei a ela. O palácio nunca concordaria e eu honestamente não pensei que fosse isso que ela queria. Diana queria que Charles estivesse com ela e a amasse. Mesmo que ela estivesse em seu próprio caso romântico, a essa altura Charles ainda era o homem que ela desejava e por isso isso era tão angustiante para ela", escreveu Anne Allan.

Apesar de não estar feliz no matrimônio, a professora confessa que Diana queria lutar para ver a família unida. “Manter minha família unida é a coisa mais importante para mim”, disse ela, ainda chorando", contou.