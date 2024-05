Previsão do signo de Escorpião para hoje, 9 de maio

A Lua já está no signo de Gêmeos. É hora de examinar seus pensamentos. Não esqueça que a Lua Nova é um ótimo momento para transformar a sua mente, um lugar cheio de recursos. Trate seus pensamentos como se fosse algo passageiro. Deixe que venham, mas que não te derrubem. Pense apenas onde seus sonhos vão se enraizar. Lembre-se que é na Lua nova que você defini suas intenções e que suas intenções são as sementes que você planta. O lugar onde você vai plantar essas sementes deve estar livre de quaisquer distrações. A quinta-feira pede movimento, trocas, informações e interações. Coloque em prática o que você vem planejando. Tudo vai fluir da melhor forma.

Signo de Escorpião hoje

Esteja atento aos detalhes e planeje suas ações com cuidado. No entanto, também é importante lembrar-se de agir com integridade. Não tente alcançar seus objetivos de maneira desonesta ou manipuladora, pois isso pode acabar se voltando contra você. Seja honesto consigo mesmo e com os outros, e aborde os desafios com uma mente clara e determinada. Lembre-se de que, às vezes, a melhor estratégia é a honestidade e a transparência.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.