Previsão do signo de Capricórnio para hoje, 8 de novembro

A Lua em Aquário te convida a enxergar as coisas sob uma nova perspectiva, trazendo uma visão renovada sobre o futuro. É um dia de esperança, onde as possibilidades se expandem, e o caminho à frente parece mais claro. O equilíbrio entre falar e ouvir será essencial – uma oportunidade para se conectar de forma mais autêntica e significativa. A energia do sextil com Mercúrio favorece uma comunicação suave e inspirada, com o toque de uma luz orientadora que te lembra de olhar para as estrelas e acreditar que o melhor ainda está por vir.

Signo de Capricórnio hoje

Hoje, um conselho bem dado ou uma conversa significativa pode te ajudar a ver algo de outra forma. Olhe para o futuro com mais fé, pois as respostas estão no equilíbrio entre o que você oferece e o que recebe.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.