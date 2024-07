Previsão do signo de Capricórnio para hoje, 12 de julho

O que você está escolhendo nesse momento presente? Escolha o que te valoriza. Escolha os ambientes e os relacionamentos que não tiram o seu brilho. Só você pode criar a mudança que deseja. Não se deixe influenciar por tudo e por todos. A Lua está no signo de Libra e o planeta regente de Libra, Vênus, vai se opor a Plutão. De hoje até sábado, evite jogos de poder, grandes investimentos ou qualquer tipo de tensão nos relacionamentos. A sexta-feira não está para os afetos.

Signo de Capricórnio hoje

Revise, organize e tente arrumar a bagunça, capricorniano(a). Mas lembre-se que você pode corrigir tudo sem ser duro com você e com os outros. As críticas devem construtivas.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.