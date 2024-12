Previsão do signo de Câncer para hoje, 16 de dezembro

Prepare-se para uma semana agitada e cheia de informações! Com a Lua Cheia em Gêmeos interagindo com Saturno, a segunda-feira (16) começa com um chamado à organização e praticidade. É hora de colocar os pés no chão e focar nas tarefas que exigem atenção e responsabilidade. Mas atenção: essa combinação astrológica pode trazer algumas tensões e desafios. A Lua Cheia em Gêmeos tende a nos deixar mais dispersos e com a cabeça nas nuvens, enquanto Saturno exige foco e disciplina. Por isso, é importante encontrar um equilíbrio entre a necessidade de organização e a vontade de se conectar com as pessoas e ideias.



Algumas dicas para aproveitar a energia da semana:



Priorize suas tarefas: faça uma lista do que é mais importante e concentre-se em concluir essas atividades primeiro.

Comunique-se com clareza: evite mal entendidos e expresse suas ideias de forma objetiva.

Busque momentos de quietude: reserve um tempo para se conectar consigo mesmo e acalmar a mente.

Cuidado com a impulsividade: a Lua Cheia pode nos deixar mais impulsivos, por isso, pense bem antes de agir ou tomar decisões importantes.

Signo de Câncer hoje

Sua sensibilidade está em alta com a Lua Cheia, canceriano, mas o trígono com Saturno te traz a estrutura emocional que você precisa. Aproveite para se conectar com seus sentimentos e intuições, buscando o acolhimento e a segurança no seu lar e nas relações familiares. É um bom momento para cuidar de si mesmo e fortalecer seus laços afetivos.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.