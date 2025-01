Previsão do signo de Áries para hoje, 30 de janeiro

A Lua segue em Aquário e ainda na madrugada formou um sextil com Quíron, abrindo espaço para cura emocional, especialmente relacionada à independência e autenticidade. No entanto, a quadratura com Urano pode trazer turbulências e imprevistos, testando nossa paciência e flexibilidade. Faça uma pausa e respire.



Com Urano estacionando antes de voltar ao movimento direto, há um convite para refletirmos sobre padrões rígidos e áreas da vida onde insistimos sem progresso. Esse é um momento de perceber o que precisa mudar e abrir espaço para novas possibilidades.



Já no fim do dia, com a Lua entrando em Peixes e o Sol formando um trígono com Júpiter, há uma sensação de esperança e expansão. O universo pode trazer sinais de que seus sonhos são viáveis – confie e continue acreditando!

Signo de Áries hoje

A quadratura da Lua com Urano pode trazer imprevistos, testando sua paciência. Em vez de resistir, tente encontrar novas abordagens para velhos desafios. No fim do dia, a Lua em Peixes pede mais sensibilidade e intuição – confie mais nos sinais do universo.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.