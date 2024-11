Previsão do signo de Aquário para hoje, 4 de novembro

Marte chegou no signo de Leão, trazendo uma energia vibrante, estimulando entusiasmo e determinação para que você persiga seus sonhos. No entanto, é essencial equilibrar essa empolgação com paciência, evitando a pressa por resultados imediatos.



A segunda-feira é marcada por um encontro harmonioso entre Sol e Saturno. Este aspecto fluído pede comprometimento e responsabilidade com seus projetos, com a sua saúde, estudos e relacionamentos. O céu de hoje te convida a refletir sobre sua identidade, seus gostos, paixões e o legado que você deseja construir, mas não esqueça que tudo isso esta sendo trabalhado sob a energia de escorpião, ou seja, a vida transcende títulos, saldos bancários, diplomas e cargos. Nos próximos dias, você pode compreender que, além das conquistas materiais, a vida precisa de um significado, de um propósito mais profundos em suas ações e escolhas.

Signo de Aquário hoje

Marte em Leão movimenta parcerias e relacionamentos, trazendo dinamismo. O Sol em Escorpião foca na carreira, e Saturno em Peixes sugere disciplina nas finanças pessoais. Se comprometa com sua organização financeira.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.