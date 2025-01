Previsão do signo de Aquário para hoje, 30 de janeiro

A Lua segue em Aquário e ainda na madrugada formou um sextil com Quíron, abrindo espaço para cura emocional, especialmente relacionada à independência e autenticidade. No entanto, a quadratura com Urano pode trazer turbulências e imprevistos, testando nossa paciência e flexibilidade. Faça uma pausa e respire.



Com Urano estacionando antes de voltar ao movimento direto, há um convite para refletirmos sobre padrões rígidos e áreas da vida onde insistimos sem progresso. Esse é um momento de perceber o que precisa mudar e abrir espaço para novas possibilidades.



Já no fim do dia, com a Lua entrando em Peixes e o Sol formando um trígono com Júpiter, há uma sensação de esperança e expansão. O universo pode trazer sinais de que seus sonhos são viáveis – confie e continue acreditando!

Signo de Aquário hoje

As configurações astrológicas do dia pedem mais flexibilidade, pois mudanças repentinas podem ocorrer. Não tenha medo de abandonar velhas ideias se elas não fazem mais sentido. O fim do dia traz uma energia mais sonhadora e sensível – aproveite para visualizar o que deseja.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.