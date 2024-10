Previsão do signo de Aquário para hoje, 15 de outubro

A Lua em Peixes forma um aspecto desafiador com Júpiter, o que pode trazer um pouco de exagero nas emoções e percepções. Sua intuição estará muito afiada, e sinais podem aparecer ao longo do dia, trazendo clareza para situações que antes estavam nubladas. É um ótimo momento para enxergar onde os enganos aconteceram e buscar um caminho mais verdadeiro.



A Lua também faz um aspecto com Urano, o que pode trazer surpresas e mudanças inesperadas. Esteja aberto para o novo e confie no invisível – peça um sinal e permita-se guiar pela espiritualidade. No final da tarde, a Lua entra em Áries, aquecendo o clima e nos preparando para a Lua Cheia no dia 17.



Este é o momento ideal para trabalhos espirituais e emocionais. Se puder, dedique um tempo para cuidar de si e das suas emoções. O dia pede perdão, autoperdão e encerramentos. Finalize o que não faz mais sentido em sua vida e siga em frente com leveza.

Signo de Aquário hoje

A energia sensível da Lua em Peixes pode trazer à tona velhos sentimentos que precisam ser curados. É um bom momento para práticas espirituais e auto-reflexão. Quando a Lua entrar em Áries, você terá a motivação para fazer mudanças necessárias.



Tarefa: Liberte-se de amarras emocionais que o prendem ao passado.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.