Que horas começa 'Cabocla'? Veja o resumo da novela desta terça-feira (15)

A novela 'Cabocla' desta terça-feira (15) vai ao ar às 14:55, após 'Jornal Hoje'. Nesse capítulo, Tina passeia pela cidade com um novo jeito de mulher, chamando a atenção de todos.

Resumo completo de 'Cabocla' desta terça-feira

Tina passeia pela cidade com um novo jeito de mulher, chamando a atenção de todos. Neco diz a Mariquinha que quem ama de verdade enfrenta qualquer coisa. Ela fica perturbada. Generosa fica surpresa com o comportamento de Tina. Tina garante a Felício que vai fazer de tudo para conquistar Tomé. Tobias tenta beijar Zuca e ela se esquiva, com raiva.

Tobias diz a Bina que Zuca não gosta mais dele. Boanerges continua sem falar com Emerenciana. Zuca garante a Tobias que está apenas com medo de se casar. Pequetita comenta com Joaquim que percebeu que Luís não é o homem ideal para ela. Boanerges garante a Tomé que seus homens se meteram em muita confusão por estarem com dinheiro na mão.

Luís avisa Joaquim que talvez nunca mais volte para o Rio, mas ele não acredita. Felício fica satisfeito ao perceber que Tomé está mais interessado em Tina. Boanerges comenta com Luís que Joaquim está apaixonado por Pequetita. Joaquim fica nervoso quando Luis diz que ficaria muito feliz se ele se casasse com Pequetita.

Ritinha fala para Pequetita que Joaquim deve estar apaixonado por ela. Bina revela a Zé que Zuca está gostando de Luís, mas ele não dá muita importância ao caso. Zuca fala com Bina que ela estaria lhe fazendo um favor se terminasse seu noivado com Tobias.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 14:55, na Rede Globo.