CAPTEI: Synara Leal: beleza e elegância aos 50 anos em festa no Aquarela

A designer de moda e influencer Synara Leal completou 50 anos e está mais deslumbrante do que nunca. Considerada parte da nova geração das cinco décadas, Synara celebrou seu aniversário ao lado do esposo Cláudio Leal, dos filhos, da família e de alguns amigos em um evento especial no rooftop do restô Aquarela Sabores e Arte.

Legenda: Cláudio, Igor, Synara, Yuri e Letícia Leal Foto: Arquivo Synara Leal

A festa contou com uma decoração e menu assinados por Maria Clara Studart. O bolo lindo e saboroso da Feito com Amor.

Legenda: Decoração assinada por Maria Clara Studart Foto: Arquivo Synara Leal

Synara, conhecida por seu estilo único e marcante na moda, mostrou que a idade é apenas um número e que a beleza e elegância são atemporais. A designer comemorou seus 50 anos rodeada de amor, amizade e muita alegria, do jeito que ela saber ser.

Legenda: Synara Leal com as convidadas Foto: Arquivo Synara Leal

Veja mais nas fotos enviadas pela aniversariante:

Legenda: Synara Leal Foto: Arquivo Synara Leal

Legenda: Cláudio e Synara Leal Foto: Arquivo Synara Leal

Legenda: Igor, Cláaudio, Synara, Yuri e Letícia Leal Foto: Arquivo Synara Leal

Legenda: Synara Leal e Barroso Filho Foto: Arquivo Synara Leal

Legenda: Sanny Barroso, Salete Oliveira, Synara Leal e Sandra Barroso Foto: Arquivo Synara Leal

Legenda: Breno Barroso, Synara Leal e Sabrina Barroso Foto: Arquivo Synara Leal

Legenda: Claudia Cordeiro, Vladia Portela, Synara Leal e Ana Beatriz Medina Foto: Arquivo Synara Leal

Legenda: Beto Ary, Synara Leal e Michele Sucupira Foto: Arquivo Synara Leal

Legenda: Josi Aguiar, Synara Leal e Iorrana Aguiar Foto: Arquivo Synara Leal

Legenda: Cláudio e Synara Leal, Sylvia Berreto, Eliana, Ronaldo e Eduardo Leal e Décio Barreto Foto: Arquivo Synara Leal

Legenda: Synara Leal e Amigos Foto: Arquivo Synara Leal

Legenda: Igor, Synara Leal e Letícia Leal Foto: Arquivo Synara Leal

Legenda: Synara Leal Foto: Arquivo Synara Leal