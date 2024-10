Que horas começa 'Alma Gêmea'? Veja o resumo da novela desta terça-feira (15)

A novela 'Alma Gêmea' desta terça-feira (15) vai ao ar às 17:05, após 'Garfield 2'. Nesse capítulo, Jorge depõe contra Olívia e o juiz dá a posse do restaurante para Raul.

Resumo completo de 'Alma Gêmea' desta terça-feira

Jorge depõe contra Olívia e o juiz dá a posse do restaurante para Raul. Alexandra vai até a locomotiva abandonada tentar encontrar as joias. Cristina dá um beijo em Ivan na frente de Rafael. Eduardo diz a Serena que Judith vai ajudá-la a entrar na casa de Rafael. Débora diz a Cristina que Rafael pode recobrar a consciência e lembrar de tudo que ela fez e disse na sua frente. Cristina garante a Débora que dará um jeito de Rafael estar arruinado quando acordar. Adelaide se recusa a acreditar que Cristina tenha se envolvido na morte de Luna e decide conversar com ela. Felipe pede para reatar o namoro com Mirella, mas ela explica que eles não podem brincar com os sentimentos de Nina e Gumercindo.

Alexandra, com a ajuda das crianças, procura pelas joias na locomotiva. Um policial vê Alexandra e tenta levá-la de volta para casa, mas ela reage. Alexandra é presa. Raul, satisfeito, toma conta de seu restaurante. Vitório acerta as contas com Jorge. O mendigo chega à pensão e pergunta a Osvaldo se é ali que Ofélia vive. Ofélia vê o mendigo e dá um grito. Adelaide pergunta a Cristina se ela tem algo a ver com a morte de Luna. Judith manda Serena se esconder na estufa até que Débora e Cristina durmam. Serena vê que as rosas estão morrendo. Serena chora ao ver que as rosas estão murchando sem os cuidados de Rafael.

Adelaide percebe que Cristina foi responsável pela morte de Luna. A vilã, para não sair perdendo, inverte a situação. Diz a avó que ela é a verdadeira culpada pela morte da bailarina, já que foi ela quem optou por dar as joias à Luna. Adelaide fica chocada com a atitude de Cristina. Débora sugere à filha que ela dê um jeito em Rafael e fuja. Cristina garante que quer ver Rafael passar por maus momentos. Débora teme que Cristina acabe sendo descoberta e, para acabar com a obsessão dela, decide dar um jeito em Rafael. Judith percebe que Rafael está com um ferimento na boca que não tinha antes.

Ofélia conta que o mendigo é o falecido e que, por ele a ter abandonado por uma dançarina, preferiu dizer a todos que ele havia morrido. Vitório se recusa a trabalhar para Raul, que não sabe onde vai encontrar outro cozinheiro para o restaurante. Adelaide diz a Agnes que, para que Cristina e Débora fiquem sem nada, vai passar tudo que tem para o nome de Serena. Judith ajuda Serena a entrar no quarto de Rafael. Rafael move um dedo e toca a mão de Serena.

Que horas começa?

