Que horas começa 'Mania de Você'? Veja o resumo da novela desta terça-feira (15)

A novela 'Mania de Você' desta terça-feira (15) vai ao ar às 20:40, após 'Jornal Nacional'. Nesse capítulo, Luma surpreende Rudá com um barco, e despista o namorado sobre a origem da embarcação.

Resumo completo de 'Mania de Você' desta terça-feira

Luma surpreende Rudá com um barco, e despista o namorado sobre a origem da embarcação. Mavi pede Viola em casamento. Mavi e Mércia discutem. Viola convida Luma para o jantar que Mavi promove em sua homenagem. Luma assina o contrato de posse de parte do restaurante. Moema se preocupa com Rudá. Mavi manda Iberê parar de perseguir Rudá.

Dhu fica arrasada ao ver sua coleção de posters destruída por Edmilson. Robson diz a Fátima que troque de roupa para ir ao jantar do patrão. Tomás decide ir com Evelyn a um baile funk. Bruna flagra Tomás com Evelyn. Luma provoca Mavi ao questionar sobre Mércia durante o jantar do empresário para Viola.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 20:40, na Rede Globo.