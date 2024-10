Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, terça-feira (15/10)

A Lua em Peixes forma um aspecto desafiador com Júpiter, o que pode trazer um pouco de exagero nas emoções e percepções. Sua intuição estará muito afiada, e sinais podem aparecer ao longo do dia, trazendo clareza para situações que antes estavam nubladas. É um ótimo momento para enxergar onde os enganos aconteceram e buscar um caminho mais verdadeiro.



A Lua também faz um aspecto com Urano, o que pode trazer surpresas e mudanças inesperadas. Esteja aberto para o novo e confie no invisível – peça um sinal e permita-se guiar pela espiritualidade. No final da tarde, a Lua entra em Áries, aquecendo o clima e nos preparando para a Lua Cheia no dia 17.



Este é o momento ideal para trabalhos espirituais e emocionais. Se puder, dedique um tempo para cuidar de si e das suas emoções. O dia pede perdão, autoperdão e encerramentos. Finalize o que não faz mais sentido em sua vida e siga em frente com leveza.

Áries

A intuição está à flor da pele hoje, mas pode ser difícil distinguir o que é real do que é apenas imaginação. Aproveite o momento para refletir sobre questões emocionais, mas não tome decisões impulsivas. Quando a Lua entrar no seu signo no final do dia, você sentirá uma onda de energia, pronta para agir e iniciar novos ciclos.



Tarefa: Pratique a paciência e não apresse as mudanças.

Touro

Os insights que você tanto busca podem surgir de onde menos espera. Sinais inesperados podem aparecer, ajudando você a resolver situações que vinham se arrastando. Use essa energia para trabalhar em projetos que pedem criatividade e sensibilidade.



Tarefa: Faça uma pausa para se reconectar com seus sentimentos antes de seguir em frente.

Gêmeos

O dia é perfeito para rever suas ambições. A tensão entre a Lua e Júpiter pode fazer você questionar o que está buscando, mas as respostas estão nas entrelinhas. Ouça sua intuição, ela está mais forte do que nunca. No fim do dia, a Lua em Áries trará ânimo para investir nos seus projetos.



Tarefa: Reavalie suas metas com base no que o seu coração realmente quer.

Câncer

Este é um dia altamente sensível para você. A Lua em Peixes traz à tona a necessidade de cura emocional, especialmente em relação a situações que você não consegue esquecer. Quando a Lua entrar em Áries, pode ser o momento de encerrar esses ciclos e começar algo novo.



Tarefa: Pratique o perdão, começando por você.

Leão

A tensão entre a Lua e Júpiter pode trazer um exagero nos sentimentos hoje, especialmente em questões de carreira e objetivos de vida. Confie nos sinais que o universo está enviando, mas não tome decisões precipitadas. No fim do dia, você estará mais confiante e preparado para seguir em frente.



Tarefa: Reflita sobre as suas aspirações e o que precisa ser ajustado.

Virgem

Sua mente pode estar cheia de ideias e sentimentos conflitantes. Tente não se sobrecarregar. A energia do dia pede uma pausa para se reconectar com sua intuição e confiar nos sinais que aparecem. No fim do dia, com a Lua em Áries, você poderá tomar decisões com mais clareza e finalizar ciclos.



Tarefa: Permita-se descansar antes de agir.

Libra

Hoje você pode sentir um chamado espiritual mais forte. A Lua em Peixes faz você refletir sobre seus relacionamentos e as trocas emocionais que você vem tendo. Use esse momento para encontrar equilíbrio. Quando a Lua entrar em Áries, novas energias surgem, pedindo ação nos relacionamentos.



Tarefa: Revise seus laços e considere o que precisa de atenção.

Escorpião

O dia está propenso a trazer revelações profundas, especialmente sobre questões que você vinha ignorando. Aproveite essa energia para investigar seus sentimentos mais ocultos. No fim do dia, a Lua em Áries te dá o impulso para transformar essas revelações em ação.



Tarefa: Encare suas emoções sem medo e se permita mudar.

Sagitário

A tensão entre a Lua e Júpiter pode fazer você repensar seu caminho de crescimento pessoal. Hoje é um bom dia para se abrir à espiritualidade e refletir sobre o que você realmente deseja. Quando a Lua chegar em Áries, uma nova motivação surgirá.



Tarefa: Medite sobre suas intenções e esteja pronto para agir amanhã.

Capricórnio

Os desafios de hoje podem estar ligados a crenças limitantes que você carrega. A Lua em Peixes pede que você se perdoe e deixe ir aquilo que não lhe serve mais. A energia da Lua em Áries mais tarde ajudará você a tomar atitudes práticas para avançar.



Tarefa: Faça uma lista do que precisa desapegar emocionalmente.

Aquário

A energia sensível da Lua em Peixes pode trazer à tona velhos sentimentos que precisam ser curados. É um bom momento para práticas espirituais e auto-reflexão. Quando a Lua entrar em Áries, você terá a motivação para fazer mudanças necessárias.



Tarefa: Liberte-se de amarras emocionais que o prendem ao passado.

Peixes

Você estará mais sensível do que o normal hoje, o que pode ser um convite para mergulhar nos seus sentimentos e intuições. A Lua em Peixes é o momento ideal para práticas espirituais e para buscar sinais do universo. No fim do dia, a energia de Áries traz coragem para seguir em frente.



Tarefa: Anote seus insights e prepare-se para agir em breve.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.