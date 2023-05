Polícia prende suspeito envolvido em assalto do filho de Regina Duarte

Um dos suspeitos de assaltar o filho da atriz Regina Duarte, no último dia 24 de abril, foi preso nesta segunda-feira (8). Conforme o programa Brasil Urgente, da Band, outros três envolvidos no crime já foram identificados, contudo, seguem foragidos.

O assalto teria ocorrido na casa do filho de Regina. A família e uma funcionária dele foram feitos de refém pelo bando. O neto da ex-secretária da Cultura de Bolsonaro também estaria na casa no momento do crime.

Os suspeitos subtraíram US$ 15 mil, que corresponde a R$ 75 mil, além de itens pessoais da vítima. O assalto teria ocorrido em um condomínio de casas no bairro Bela Vista, em São Paulo.