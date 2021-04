Pocah será a 15ª eliminada do BBB 21, aponta resultado de enquete do Diário do Nordeste

A cantora Pocah deve ser a eliminada do BBB 21 na noite desta quinta-feira (29), segundo números mostrados na enquete oficial do Diário do Nordeste. Até o início da noite, o resultado mostrou cerca de 65% das intenções de voto na sister carioca.

Na disputa com Gilberto e Camilla de Lucas, que acabaram no paredão após votação entre os participantes da casa, Pocah não possui chance sequer de empate. Ao todo, ela recebeu pelo menos 60 mil dos cliques, vindos do total de 95 mil votos computados entre os leitores do site. Confira:

Em segundo lugar na berlinda, a influenciadora Camilla de Lucas surge com 29,2% das intenções do público do reality. Os dados da enquete mostram que a também carioca recebeu quase 27 mil votos até esta quinta (29).

VEJA O RESULTADO DA ENQUETE:

Legenda: Pocah aparece disparada na primeira colocação da berlinda

Enquanto isso, Gilberto ficará tranquilo mais uma vez. Recebendo apenas 5,8% dos votos totais do levantamento do DN, o economista aparece novamente como o menos votado, a um passo de se consagrar como um dos finalistas da 21ª edição do reality show.

Formação de paredão

Camilla de Lucas, Gil e Pocah foram indicados ao 16º paredão do BBB 21 formado ao vivo na noite da última terça-feira (27).

Juliette, que ganhou a última prova do líder da temporada, indicou a cantora para a berlinda. Esta, por sua vez, salvou Fiuk. Assim, a influenciadora digital e o doutorando em Economia foram automaticamente para a noite de eliminação.

Durante discurso ao público, os três reforçaram a trajetória no programa, além de terem ressaltado a vontade de permanecer por mais cinco dias para a final da disputa.