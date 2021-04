Pocah, Camilla e Juliette passam por mal-entendido durante festa do BBB 21

As sisters Pocah, Camilla de Lucas e Juliette passaram por uma breve treta na madrugada deste sabado (24) no Big Brother Brasil (BBB) 21. A funkeira comemorou a liderança na pista de dança ao som de Anitta, mas supôs que a influenciadora fechara a cara para a atitude e comentado algo com Gilberto. As informações são do portal UOL.

Chateada com a situação, Pocah se dirigiu à advogada, perguntando se Camilla teria comentado algo sobre a líder — a cantora viu Juliette fazendo um gesto para Camilla. A paraibana pediu que Pocah conversasse diretamente com Camilla.

A influenciadora, então, explicou estar conversando com Gilberto sobre outro assunto, e Pocah teria entendido a situação de outro modo. Juliette interveio, chamando ambas para conversar, e relatou sua perspectiva sobre o ocorrido.

"Eu tava dançando sozinha, você [Camilla] e Gil conversando e dançando. (...) Eu não ouvi o que era. Quando deu o refrão Pocah veio correndo e cantou e você também. (...) Quando a gente virou, Camilla fez assim 'Ju', ai eu entendi assim 'Ju falta eu e você ser líder', mas você não falou nada, não deu tempo", disse.

Pocah afirmou que não ficou chateada em razão disso. Dirigindo-se à Camilla, a cantora disse ter ouvido o uso da palavra "brabo". "Não foi isso que você falou?", questionou. A influenciadora disse não lembrar o que havia dito naquele momento.

A líder, então, seguiu explicando o que motivou sua percepção. "Eu falei: 'Ju, a Camilla falou alguma coisa de mim?' Ai ela falou: 'Não'. Aí eu perguntei: 'Ela falou alguma coisa?' Aí ela falou: 'Que eu e ela vamos ser líder'". Já chateada, Camilla respondeu que "não tava falando disso".

Pocah alegou que foi tirar satisfação com Camilla por sentir que o clima tinha fechado, acreditando que a sister poderia ter pensado que a líder tinha sido esnobe. Em seguida, as três voltaram para a festa.

Isolamento na festa

Algum tempo depois, a cantora foi para o quarto para refletir sobre o mal-entendido. Enquanto bebia sentada na cama e assistia aos demais brothers pelo telão, Pocah lamentou, sozinha, não se sentir querida dentro da casa.

"Eu tô com medo. Eu não quero ser chata. Não quero ser insuportável. Não quero ser uma pessoa repetitiva. Eu não quero ser, mas aí acabou sendo não sei porque. Não sei por quê. Quero ser legal", lamentou, acrescentando que todo mundo a acha "legal" e "irada" fora do programa. "Aqui não sinto isso, mas também pode ser coisa da minha cabeça. Aqui a gente vive pra pirar. Todo mundo pira e quando piro é o ó".