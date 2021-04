Pistas do elenco de 'No Limite' começam a ser divulgadas; saiba quando sai a lista completa

Dicas sobre o elenco da nova temporada de 'No Limite' começaram a ser divulgadas nesta sexta-feira (23). A TV Globo exibirá, a qualquer momento da programação, um QR Code que levará à rede social onde o spoiler está.

A primeira dica já foi revelada no perfil oficial do reality no Instagram: "Um dos participantes foi o 6º eliminado da sua edição do BBB".

Usuários nas redes sociais estão especulando que seja Guilherme Napolitano, do BBB 20. Ele foi o sexto a deixar a edição ano passado e aparece em supostas listas na internet.

QUANDO SERÁ REVELADO O ELENCO DE 'NO LIMITE?

O elenco completo da 5ª edição de 'No Limite' será conhecido no próximo domingo (25) durante os intervalos do 'Domingão do Faustão'.

Somente com ex-BBBs de variadas temporadas, o reality show, que está sendo gravado no Ceará, estreia em 11 de maio.

