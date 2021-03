Paulo Zulu descobriu dois coágulos no cérebro após pancada na cabeça; entenda o caso

O modelo Paulo Zulu revelou no domingo (7), em entrevista ao programa 'Domingo Espetacular', que sofreu desmaio por conta de dois coágulos no cérebro. Segundo ele, o episódio aconteceu ainda no início deste ano, doze dias após uma batida na cabeça.

Durante o relato, ele disse não ter imaginado a possibilidade de a pancada, que aconteceu dia 8 de janeiro, ter afetado a caixa craniana. O incidente, ele explica, aconteceu enquanto tentava calibrar o pneu do carro em um posto de gasolina, quando atingiu com a cabeça em um telhado de concreto.

"Não foi uma pancada a ponto de eu achar que pudesse ter afetado a minha caixa craniana e ter lesionado a parte do miolo", completou na entrevista. Após os doze dias, mais precisamente no dia 20 de janeiro, um desmaio no banheiro de casa levou o ator ao socorro médico.

Remédios para tratar

Já no hospital, Zulu, de 57 anos, descobriu que dois coágulos haviam se formado no cerébro em decorrência do acidente. Os médicos recomendaram anti-inflamatórios e anticonvulsivos para o tratamento, além de repouso.

Na semana passada, já no mês de março, o modelo voltou a fazer exames e constatou que os coágulos foram absorvidos. "Depois que passei por isso vi o quanto nosso cérebro é delicado. É a parte principal do nosso corpo. Essa experiência foi muito difícil", contou em entrevista ao blog da jornalista Keila Kimenez.