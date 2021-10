Patrícia Abravanel testa positivo para a Covid-19 e se afasta de gravações do SBT

A apresentadora Patrícia Abravanel foi diagnosticada com Covid-19, segundo publicação do portal UOL. Afastada do programa 'Vem Pra Cá', do SBT, desde a última terça-feira (5), por conta do teste positivo de um dos filhos, ela recebeu resultado do exame nesta quinta (7).

O SBT, procurado pelo UOL, informou que o teste de Patrícia foi feito antes da gravação do programa e não citou nenhum substituto temporário para a atração televisiva até o momento.

"Patricia deve permanecer isolada em sua residência até sua completa quarentena. A apresentadora está bem, assintomática e recebendo todos os cuidados para garantir seu pronto reestabelecimento", disse parte da nota divulgada pela assessoria de imprensa da emissora.

Ainda nesta quinta-feira (7), o apresentador Gabriel Cartolano, que comanda o 'Vem Pra Cá' ao lado dela, explicou o estado de saúde da apresentadora.

"Na última terça-feira (5) um dos filhos da Patrícia testou positivo para a covid-19 e a Patrícia, de forma prudente, resolveu se afastar. Ela fez o teste hoje e deu positivo. Ela mandou uma mensagem tranquilizando os fãs, ela está sem sintomas, vai se recuperar em casa e, muito em breve, estará de volta aqui", disse.

Patrícia já havia recebido a vacina por meio de dose única. Entretanto, vale lembrar, especialistas apontam que os imunizantes não impossibilitam a infecção pelo vírus, mas reduzem os casos de evolução grave da doença.

Programa do Silvio Santos

Além do 'Vem pra Cá', Patrícia Abravanel é uma das substitutas de Silvio no programa que leva o nome do apresentador. Recentemente, no último domingo (3), ela voltou ao palco do programa e disse que faria as gravações no lugar do pai quando necessário.

Silvio deixou a apresentação da atração logo após ser diagnosticado com Covid-19. As gravações haviam sido suspensas, mas retornaram e Silvio ainda não reapareceu na TV.