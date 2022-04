'Pantanal': veja o resumo da novela desta segunda-feira (11)

No capítulo de hoje da novela 'Pantanal', nesta segunda-feira (11), que vai ao ar às 21h30 na Rede Globo, após o Jornal Nacional, Filó discute com José Leôncio por causa de Irma.

Resumo de 'Pantanal' de hoje, segunda (11)

No Pantanal, Irma ameaça Filó quando descobre sobre Tadeu. José Leôncio se surpreende ao ver sua cunhada. Filó discute com José Leôncio por causa de Irma.

Irma conta a José Leôncio que Jove acha que ele está morto. Irma seduz José Leôncio. Mariana se enfurece ao saber que Irma foi para o Pantanal. A irmã de Madeleine vai embora do Pantanal.

Madeleine cobra uma explicação da irmã. Jove se alegra com as histórias sobre José Leôncio. Antero consola Irma. Jove joga pôquer com Antero. José Leôncio e Filó namoram. Antero tem um mal súbito e Joventino se apavora.

Que horas começa Pantanal hoje?

A novela 'Pantanal' vai ao ar de segunda a sábado, às 21h30, após o Jornal Nacional. Quer saber mais sobre cultura pop, filmes, séries e famosos num só canal? O Zoeira está no Telegram! Acesse o link: https://t.me/zoeira_dn