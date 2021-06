Pai de Britney Spears faturou pelo menos 5 milhões de dólares com tutela, aponta Forbes

Em meio ao depoimento polêmico de Britney Spears, que relatou em audiência nessa quarta-feira (23), ser explorada e controlada pelo seu pai Jamie Spears, a revista Forbes divulgou levantamento sobre o quanto Jamie faturou com a fortuna da filha. O empresário teria recebido pelo menos 5 milhões de dólares ao longo de 13 anos.

O pai da estrela do pop de 39 anos recebe, desde fevereiro de 2008, um salário mensal, além de ter lucrado com parte das turnês de Britney.

Ele ganhou também um escritório próprio e fatura dinheiro por meio de taxas legais que a cantora tem de pagar mensalmente aos seus advogados e tutores.

A cantora está sob tutela de seu pai desde que teve um colapso mental e foi internada em uma clínica psiquiátrica, Jamie Spears ganhou na justiça o controle sobre a vida e a fortuna da artista americana, avaliada em US$ 60 milhões.

Conforme a Forbes, desde, pelo menos, fevereiro de 2009 — um ano após Jamie ser nomeado tutor —, Britney paga US$ 16 mil por mês ao pai. Os pagamentos totalizaram US$ 2,4 milhões em 12 anos.

Lucro com turnês

Relatório divulgado nesta semana pelo The New York Times mostra que Jamie lucrou com uma parcela das receitas geradas pelas turnês da cantora.

Na audiência realizada nessa quarta-feira, Britney disse que teria sido forçada a realizar shows durante anos.

O levantamento do jornal americano indica que o pai de Britney arrecadou 1,5% da venda bruta dos ingressos e divulgações dos shows da turnê de residência em Las Vegas "Piece of Me", realizados entre 2013 e 2017.

No total, as performances renderam cerca de US$ 137,7 milhões, segundo a Caesars Entertainment. Com isso, o valor recebido por Jamie Spears foi de US$ 2,1 milhões. Ele teria recebido ainda, em 2011, uma comissão de 2,95% sobre os shows da turnê "Femme Fatale".

Britney diz ser "escravizada" pelo pai

Britney Spears disse ao tribunal nessa quarta-feira que se sentiu "escravizada" por seu pai. "Estou com tanta raiva que não consigo dormir e estou deprimida", afirmou, de acordo com Entertainment Tonight. "Eu quero ser ouvida. Eu quero mudanças e quero mudanças no futuro. Eu mereço mudanças", acrescentou.

Legenda: Fãs de Britney Spears protestaram pela liberdade da cantora da tutela em Los Angeles, nessa quarta (23), durante audiência Foto: Rich Fury/Getty Images/AFP

"Eu só quero minha vida de volta. Já se passaram 13 anos e é o suficiente. É o suficiente e não faz sentido algum. Acabei. Eu quero processar minha família, para ser totalmente honesta com você".