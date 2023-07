Obras em nova mansão de Cristiano Ronaldo incomodam vizinhos; custo chega a R$ 170 milhões

O jogador Cristiano Ronaldo tem sido alvo de críticas de moradores da Quinta da Marinha, em Cascais, Portugal, onde está construindo uma mansão de cerca de 900 m² para morar quando se aposentar, de fato, dos gramados. A obra já dura mais de três anos, segundo informações da revista norte-americana Look, e continua gerando reclamações entre a vizinhança.

"Minha rua está fechada há meses, meu jardim está cheio de poeira. Tudo por causa da 'pirâmide' do faraó Ronaldo", disse um morador do bairro em entrevista à publicação dos EUA. A expressão usada por ele está conectada ao fato de que o imóvel foi comparado a um hospital e a uma pirâmide do Egito.

Legenda: Piscina é um dos atrativos da mansão Foto: Divulgação/ Property Connect

Mais de R$ 170 milhões já foram gastos com a mansão, mas as obras não estão próximas de terminar. O orçamento inicial era de R$ 60,8 milhões, mas o valor subiu para R$ 103,4 milhões em 2022, quantia que foi alterada com novos gastos em 2023.

Segundo o Jornal Econômico, o custo do projeto da mansão aumentou por conta da elevação do preço dos materiais de construção. Em Portugal, os produtos em questão dispararam 70%, impactando diretamente nas obras do atleta.

Entre os espaços da mansão, localizada em um terreno de 9 mil m² na "Riviera Portuguesa", está uma piscina gigante de vidro com uma passarela subaquática, quatro suítes, piscina, spa, sala de cinema, campo de futebol e uma garagem para 30 carros.

Legenda: Mansão deve ter área de 900 m² Foto: reprodução/Twitter/TimelineCR7

Somente a suíte principal está programada para ultrapassar 92 m². Toda a mansão deve ser dividida com a companheira do jogador Georgina Rodríguez, e os cinco filhos: Cristiano Ronaldo Jr., Mateo Ronaldo, Bella Esmeralda, Alana Martina e Eva Maria.

A especulação é que a mansão se torne a mais valiosa em todo solo português, enquanto ele ainda mantém outras propriedades pelo mundo. Atualmente, CR7 possui um prédio de sete andares em Funchal, na Ilha da Madeira, uma casa de luxo em Turim, na Itália, e uma mansão de R$ 29,2 milhões em La Finca, perto de Madri, na Espanha.