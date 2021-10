'O Clone': veja resumo da novela desta terça-feira (26)

No capítulo desta terça-feira (26) da novela "O Clone", que vai ao ar de segunda a sexta a partir das 16h40 na Rede Globo, Albieri tenta fundir as células de Lucas com os óvulos de Deusa.

Resumo O Clone de hoje, terça (26)

Maysa e Lucas conversam sobre amores e, logo depois, ela acaba beijando-o. Albieri tenta fundir as células de Lucas com os óvulos de Deusa. Lobato entrega a Leônidas uma carta psicografada de Diogo, na qual ele avisa que irá reencarnar em breve.

Depois de muitas tentativas e perder muitos óvulos, Albieri consegue o resultado esperado, fazendo finalmente um clone. Abdul pressiona e Said avisa que se casará com Jade, mesmo contra a vontade de todos. Nazira começa a se meter na casa de Latiffa, que demonstra a sua preocupação. Albieri decide congelar o embrião.

Jade começa a sentir ciúmes de Maysa. Simone, sem nada saber, faz a inseminação do embrião clonado em Deusa. Yvete fica furiosa ao saber que Leônidas estava na noite com uma mulher.

Maysa pede desculpas a Lucas pelo beijo e chama-o para uma conversa. Albieri fica atordoado ao perceber que Simone já fez a inseminação. Deusa chora e agradece ao médico.

Que horas começa?

A novela 'O Clone' vai ao ar de segunda a sexta-feira, sempre no Vale a Pena Ver de Novo. Hoje (26), ela será exibida às 16h40, logo após a Sessão da Tarde.