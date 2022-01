"O Clone": veja o resumo da novela desta sexta (21)

No capítulo desta sexta-feira (21) da novela "O Clone", que vai ao ar de segunda a sexta a partir das 16h45 na Rede Globo, após a "Sessão da tarde", Maysa e Said planejam vingança contra Jade e Lucas.

Resumo O Clone de hoje, sexta-feira (21); Said e Maysa se encontram e colocam plano em ação

Said diz a Maysa que Lucas e Jade sentirão mais que eles. Ali diz que Said está apaixonado pela vingança. Said surpreende Leônidas e diz que agora é seu sócio. Said comprou todas as ações disponíveis.



Leônidas teme pelo futuro da empresa nas mãos de Lucas, que pode ser chantageado por Said. Jade, Ranya e Khadija partem para o Brasil. Jade e Ranya chegam ao Brasil, vão para a casa nova e garantem que serão como irmãs.



Os telefones da casa estão bloqueados e Jade não pode sair de casa, por ordem de Said. Said alfineta Jade e diz que Maysa irá jantar com eles.

Que horas começa O Clone hoje?

A novela 'O Clone' vai ao ar de segunda a sexta-feira, sempre no "Vale a Pena Ver de Novo". Hoje (21), ela será exibida às 16h45, logo após a "Sessão da Tarde".

