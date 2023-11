Neva Campbell revela desapontamento com ‘Pânico 5’

A atriz Neve Campbell, a Sidney, da franquia “Pânico”, confessou que se desapontou com a morte de Dewey (David Arquette) no filme “Pânico 5”

“Eu acho que foi trágico, e normalmente não gosto de criticar o roteiro dos meus projetos, mas fiquei muito desapontada que eles tenham se livrado de David daquele jeito”, disse ela em aparição na convenção “Monster-Mania”.

“Dewey é um personagem maravilhoso, e acho que todos nós acabamos nos apaixonando por ele, então é claro que fiquei triste ao saber que ele ia morrer. Por outro lado, esse foi justamente o motivo pelo qual eles decidiram matá-lo, para causar um impacto no público, mas agora sinto falta dele. Quero ver mais”, acrescentou.

Após ser dispensada da franquia por conta de conflitos sobre seu salário, Neve ainda disse que sempre torce para que os próximos filmes sejam bons. “Não estou na minha casa pensando: 'Espero que sera horrível e fracasse'. Eu me importo com as pessoas envolvidas. Tem alguém no topo da hierarquia que só se importa com dinheiro, e está tudo bem, mas o resto deles são ótimas pessoas”.