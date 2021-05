Nasce filha da influenciadora Virginia Fonseca e do cantor Zé Felipe

Maria Alice, primeira filha da influenciadora Virgínia Fonseca e do cantor Zé Felipe, nasceu neste domingo (30) em Goiás. A informação foi publicada no perfil do Instagram de Virgínia em um story com a legenda “Ela nasceu”.

Já depois da criança nascer, mais vídeos foram postados nos Stories da influenciadora gravados antes do parto. “Se esse Story está subindo é porque deu tudo certo, a Maria Alice tá aqui com a gente com muita saúde”, disse Virgínia.

Além da notícia no Instagram, um vídeo foi publicado no canal do Youtube de Virgínia mostrando os bastidores do dia anterior ao parto, já na maternidade. Ela também compartilhou com os inscritos o quarto onde a família esperou pelo nascimento de Maria Alice, com produtos personalizados com o nome da bebê.

Legenda: Virgínia e Zé Felipe prometeram mostrar fotos da bebê para os seguidores na segunda-feira (31). Foto: Reprodução/Instagram

A avó da menina e mãe de Virgínia, Margareth Serrão, fez vídeos em seus Stories sobre a chegada da neta. “Gente, ela nasceu linda demais! Tudo ocorreu maravilhoso!”, disse, na companhia da obstetra responsável pelo parto. Margareth agradeceu o carinho dos fãs do casal e afirmou que logo Maria Alice deve aparecer nas contas dos pais.

A outra avó de Maria Alice, Poliana Rocha, mãe de Zé Felipe, também compartilhou a alegria pelo nascimento da neta. “Nossa pequena nasceu, graças a Deus veio ao mundo com muita saúde. Eu tive a oportunidade de participar do parto, de acompanhar tudo de pertinho, e tô muito feliz e muito grata a Deus de ter vindo uma menina saudável, fofinha, tão linda”, relata.

Virgínia e Zé Felipe compartilharam todo o processo da gravidez com os seguidores. Até mesmo Maria Alice ganhou uma conta no Instagram antes de nascer e já soma 2,3 milhões de seguidores. O último vídeo postado no perfil foi da bebê mexendo dentro da barriga da mãe.

“Calma pessoal, fiquem tranquilitos q eu ainda to curtindo meus últimos momentos na barriga da minha mamãe e ouvindo meu papai tocando teclado”, diz a legenda do vídeo.