Namorado da atriz Carla Daniel morre ao cair da Pedra do Arpoador no RJ

A atriz Carla Daniel usou as redes sociais para lamentar a morte do companheiro, Sérgio José Coutinho Stamile, de 41 anos, encontrado morto nesta quarta-feira (11) por policiais militares no Parque Garota de Ipanema, no Arpoador, Zona Sul do Rio de Janeiro. Amigos e seguidores prestaram apoio a artista na postagem.

Carla Daniel atriz "Estou com o coraçāo partido. Queria tanto mais juntos, mas agradeço todos os momentos que tivemos. O bem que você me fez, sua generosidade,sabedoria. Encontro de almas literalmente. Te amo para sempre"

Conforme informações do jornal O Globo, o publicitário, empresário e músico, conhecido como Pirata do Arpoador, frequentava o local diariamente para meditar e apresentava lesões como se tivesse sido arrastado e jogado ou caído de uma pedra com altura aproximada de três metros. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios da capital.