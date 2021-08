Morte de namorado de atriz Carla Daniel não foi causada por queda, diz necropsia

O laudo realizado por profissionais do Instituto Médico-Legal (IML) no corpo de Sérgio José Coutinho Stamile, de 41 anos, apontou a causa da morte do músico como indeterminada. Ele foi encontrado na terça-feira (10) por policiais militares no Parque Garota de Ipanema, no Arpoador, Zona Sul do Rio de Janeiro. As informações são do jornal O Globo.

Conforme o professor titular de Medicina Legal da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj), o perito Nelson Massini, o resultado do parecer descarta que a queda de uma pedra com altura aproximada de três metros no local onde ele foi achado tenha provocado uma lesão fatal.

O publicitário, empresário e músico, conhecido como Pirata do Arpoador, frequentava o Parque Garota de Ipanema diariamente para meditar.

Com resultado inconclusivo, serão realizados novos exames complementares de sangue da vítima para analisar possíveis causas patológicas, além de teste toxicológico, que pode detectar a presença de substâncias consumidas que podem ter contribuído ou causado o óbito.

O dentista Carlos Henrique Jonker relatou ao O Globo que Sérgio foi deixado em casa pela namorada, a atriz, cantora e produtora Carla Daniel, por volta das 22h30, na segunda-feira (9). O profissional disse que o publicitário não chegou a entrar no apartamento e teria ido direto para o Arpoador.

Na manhã de terça-feira, agentes do Grupo de Local de Crime (Gelc) da especializada estiveram no local, que fica em um ponto de consumo de drogas e de prostituição na cidade.

“Sem palavras pelo que me ensinou, meu irmão. Desde sempre te conheci. Crescemos juntos, aprendemos a surfar e a tocar juntos. Mas tenho certeza que um dia nos reencontraremos. Te amo sempre”, escreveu o dentista em seu perfil no Instagram.

Carlos e Sérgio participavam de uma banda fundada pelo publicitário, chamada de “Os Arpoadores”, na qual o ele tocava baixo e contrabaixo.

Relacionamento

Sérgio e Carla Daniel estavam juntos desde 2020. Nesta quarta-feira (11), a artista postou uma homenagem ao companheiro.

Carla Daniel atriz "Estou com o coraçāo partido. Queria tanto mais juntos, mas agradeço todos os momentos que tivemos. O bem que você me fez, sua generosidade,sabedoria. Encontro de almas literalmente. Te amo para sempre"

Legenda: Companheira do músico prestou homenagem e lamentou a morte dele Foto: reprodução

A atriz atuou nas novelas "Chocolate com pimenta", "O cravo e a rosa", "Alma gêmea", "Verdades secretas", entre outras produções. Ela é filha do diretor Daniel Filho com a atriz Dorinha Duval e foi casada com o diretor Edgard Miranda, com quem teve Lys Daniel.