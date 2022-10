Naldo critica Deolane Bezerra por 'falsidade' com Moranguinho em A Fazenda, diz colunista

O cantor Naldo Benny, marido da dançarina Ellen Cardoso, uma das participantes de 'A Fazenda 14', não tem gostado do tratamento de Deolane Bezerra em relação à amada dentro do confinamento. Segundo o artista, ela e Vini Buttel, que fazem parte do mesmo grupo da Mulher Moranguinho, como Ellen é conhecida, têm utilizado de falsidade no jogo.

Em entrevista à colunista Fábia Oliveira, do site Em Off, Naldo pontou que os dois se dizem amigos de Ellen, mas continuam impulsionando os outros colegas a desconfiarem da lealdade dela.

"Acho de uma covardia gigante o que eles estão fazendo, ele e a Deolane! Impulsionando o grupo, e estão levando com falsidade dentro do grupo né? A Ellen sempre foi educada dentro do jogo com as pessoas do 'Grupo B' e do 'Grupo A'. E aí por um momento, ela começou, os dois, a levantarem isso contra ela", explicou para a colunista.

Continuando o assunto, Naldo opinou que Ellen segue sendo fiel aos amigos formados em meio ao jogo, apesar das atitudes dos dois. "Tem uns quatro dias, a Deolane levantou a história de que Ellen não seria uma prioridade dentro do grupo. Ele chega esboçou um sorriso, se manifestando com alegria por conta daquele complô. A pessoa está dentro de uma casa, porr* até então está dentro de um grupo, sendo amiga, e aí as pessoas levando numa falsidade. É uma covardia", complementou.

Comportamento da esposa

Questionado sobre como Moranguinho se porta no jogo, Neldo revelou que, apesar de não gostar dos conteúdos veiculados em realities shows, ele tem assistido cada momento de 'A Fazenda 14'. Além disso, tem apoiado todas as atitudes da esposa.

"Eu tenho assistido bastante. Eu não sou de reality, já falei isso algumas vezes. Eu não sou de reality, mas pô, a minha mulher que está lá. Então, por um carinho e cuidado, até para que fique claro! Muitas vezes parecia ciúme, não é nada disso", disse, também reforçando que não queria a presença da esposa no local.

Anteriormente, Ellen chegou a se posicionar contra Shay Haghbin por uma conduta desrespeitosa e o assunto foi questionado a Naldo Benny. "Ela não ia levantar uma parada dessa, se não tivesse tido no mínimo uma maldade da parte dele. Tá? Eu não vou entrar nessa esfera de acusar e tal, porque eu não vi. Mas a Ellen é bem adulta, bem madura, é uma mãe, uma mulher casada há doze anos comigo. Eu a conheço muito bem, assim como ela me conhece", finalizou.