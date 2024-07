Nadja Haddad conta que filho passou por cirurgia de urgência: 'Momentos desafiadores'

Nadja Haddad revelou por meio do Instagram, nesta terça-feira (30), que o filho José, de três meses passou por uma cirurgia de emergência. Ao lado do marido, Danilo Joan, ela informou os seguidores sobre o estado de saúde do bebê.

"Nos últimos dias a gente enfrentou momentos bem desafiadores com o nosso José", começou a apresentadora. Em seguida, ela continuou: "Teve que reposicionar as alças do intestino que estavam inflamadas... o apêndice estava sendo estrangulado por conta de uma hérnia, e o rim dele demorou a funcionar."

"Na madrugada de sexta-feira (26) para sábado (27), o José teve que fazer uma cirurgia de urgência. Foram momentos muito tensos. Por conta da demora para conseguir fazer xixi, ele acabou tendo algumas convulsões. Mas a gente tá firme. Temos certeza que vamos sair daqui com o José nos nossos braços", complementou Danilo.

Apesar da situação, a jornalista se animou com os pequenos avanços do neném. "A gente só tem a agradecer porque o José está respondendo muito bem, ele voltou a ser entubado. Ele está sedado, mas aos poucos as medicações estão sendo retiradas", afirmou.

Ela ainda agradeceu ao apoio que a família tem recebido. "A gente agradece muito a todo mundo que tem perguntado, por favor, continuem orando”, finalizou.

Gêmeo não resistiu

José nasceu prematuro e está internado numa Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) de uma maternidade em São Paulo desde que nasceu. Já o irmão gêmeo, Antônio, , morreu poucos dias após seu nascimento, em 12 de maio, exatamente no Dia das Mães.

"Meu primeiro Dia das Mães não foi como eu queria ou imaginava. Deus recolheu nosso Antônio, meu filho virou um anjinho. Parte de mim morreu… Mas sei que Deus me dará forças, a mim e ao meu marido, Danilo Joan, pelo nosso José", desabafou Haddad na perda do primeiro filho.