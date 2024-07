Concurso Basa: Banco da Amazônia divulga edital com 50 vagas e salários de até R$ 3,9 mil

Foi publicado no Diário Oficial da União (DOU) desta quarta-feira (31) o edital do novo concurso público do Banco da Amazônia, com 450 vagas, entre oportunidades de nível médio e superior.

As vagas são para os cargos de técnico bancário e técnico científico de Tecnologia da Informação, com salários iniciais de até R$ 3,9 mil. Do total ofertado, 50 vagas são para contratação imediata e 400 para formação de cadastro de reserva.

O concurso prevê a reserva de 20% de vagas para pessoas negras e 5% para pessoas com deficiência

>> Veja edital completo

Inscrições

As inscrições acontecem entre os dias 2 e 26 de agosto, pelo site da Fundação Cesgranrio, que é a banca organizadora do processo seletivo. A taxa de inscrição é de R$ 70,00 para ambos os cargos.

Veja também Papo Carreira UFC abre inscrições para professor visitante com salários de até R$ 22,3 mil; veja edital Papo Carreira Ministério da Saúde oferta 2,5 mil vagas em curso para residentes de Medicina de Família

As provas estão previstas para acontecer no dia 20 de outubro, e serão realizadas nas cidades de Belém (PA), Boa Vista (RR), Cuiabá (MT), Macapá (AP), Manaus (AM), Marabá (PA), Palmas (TO), Porto Velho (RO), Rio Branco (AC), Santarém (PA) e São Luís (MA).