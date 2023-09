Morre Raimundo Varela, apresentador do Balanço Geral, aos 75 anos

O apresentador do programa 'Balanço Geral', da Record, Raimundo Varela, morreu nesta quinta-feira (7), em Salvador, na Bahia, aos 75 anos de idade. Segundo a Folha de S. Paulo, que publicou a informação, o comunicador estava internado em uma clínica desde o fim do último mês de agosto.

O jornal informou ainda que o radialista Gel Varela, filho de Raimundo, disse que o pai passou a ter problemas de saúde desde o início da pandemia de Covid-19. Contudo, ainda não se sabe o que causou o falecimento.

Varela nasceu em Itabuna, no interior da Bahia, em 1947, e se mudou para Salvador com os pais ainda criança. Ele morou e cresceu no bairro Periperi, no subúrbio da capital baiana.

O velório do comunicador será na tarde desta quinta-feira, no Cemitério Jardim da Saudade, em Salvador, seguido de cremação.

Carreira no jornalismo

O baiano dedicou mais de 40 anos à comunicação, tendo passado por experiências no rádio e na televisão, tanto na Record TV como na Band e na TV Itapoan.

Ele foi quem criou o programa 'Balanço Geral', que virou sucesso na programação da Record nos anos 2000.