Morre Marlene Guerrato, influencer católica, aos 89 anos

A vovó Marlene Guerrato, famosa no Instagram e com perfil de 1,8 milhão de seguidores, faleceu na última segunda-feira (12), em São Paulo, aos 89 anos. Na rede social, a vovó influenciadora compartilhava conteúdos sobre família, casamento e vida com Deus.

Veja também Zoeira Davi Brito, campeão do BBB 24, revela ter desistido do sonho de ser médico Zoeira Conheça Nick Cruz, participante do 'Estrela da Casa' que revelou ser um homem trans

Segundo a família, que comunicou o falecimento por meio das redes sociais, Marlene precisou ser internada por causa de uma infecção generalizada e não resistiu. O velório foi realizado na cidade de Bragança, no Interior do estado.

"Amados, esta é uma nota de pesar pelo falecimento da vovó Marlene Guerrato. Todos os familiares, amigos e pessoas que de alguma forma aprenderam algo com ela, estão convidados a comparecer neste momento", disse o comunicado nas redes sociais.

O enterro da influenciadora aconteceu no Cemitério Memorial Jardim da Serra, no bairro Curitibanos, na terça-feira (13). Na postagem, uma mensagem bíblica foi deixada em homenagem a Marlene. "'Combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé', 2 Timóteo 4:7", completaram.

Os fãs deixaram uma série de mensagens afetuosas sobre a memória de Marlene. "Como foi bom aprender e ter você como nossa vovó aqui na terra! Que esse legado extraordinário seja lembrado sempre, porque foi incrível ter alguém como a senhora em nosso meio!", disse um seguidor.

"Que legado maravilhoso ela deixou. Nós amamos muito ela! Obrigado, Senhor, pela vida de Marlene Guerrato", declarou outro no mesmo post do Instagram.