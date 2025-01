Previsão do signo de Câncer para hoje, 15 de janeiro

O céu está te questionando: você deseja avançar ou estagnar? Não dá mais para adiar. A Lua Cheia em Leão te convida a olhar para si mesmo, para os seus desejos e vontades mais genuínas. Como você se enxerga? Este é o momento de brilhar, mas também de encarar o que te impede de ser autêntico.



Na madrugada, a Lua e Júpiter fizeram acordos que podem trazer expansão e clareza sobre os caminhos que você deseja trilhar. Porém, o encontro da Lua com Quíron hoje intensifica aquelas feridas que ainda dificultam atitudes e decisões alinhadas com o que você realmente quer.



Lembre-se: o trabalho é interno. O Sol em oposição a Marte coloca um dilema no seu caminho. De um lado, você sente vontade de ir além, de realizar mais. Mas do outro, as travas emocionais e inseguranças podem puxar você para trás.



O desafio está claro: como equilibrar seus desejos com as emoções que ainda precisam de cura? Use a força dessa Lua Cheia para iluminar suas questões internas e, assim, dar o primeiro passo em direção ao avanço que você tanto deseja.

Signo de Câncer hoje

Hoje, o foco está em suas finanças e no valor que você dá a si mesmo. A Lua Cheia em Leão ilumina a necessidade de confiar mais no seu brilho e no que você pode oferecer ao mundo. Questione se suas escolhas financeiras estão alinhadas com seus valores e faça ajustes se necessário.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.