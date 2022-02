Emília Barreto, cearense eleita Miss Brasil, morre no Rio de Janeiro

A cearense Emília Barreto, eleita a mulher mais bonita do país em 1955, morreu em decorrência de complicações de um Acidente Vascular Cerebral (AVC), nesta sexta-feira (4). O corpo da miss será enterrado no Rio de Janeiro, neste sábado (5),

Segundo a família, a sobralense Emília será sepultada às 10h no cemitério São João Batista, em Botafogo, na Zona Sul da cidade.

Legenda: Apesar de sobralense, a modelo foi criada em Camocim, estudou no Rio de Janeiro e morava em Fortaleza quando foi eleita miss Foto: Divulgação

Emília Barreto foi a primeira Miss Brasil do Ceará. No mesmo ano eleita nacionalmente a mais bela do país, ela concorreu ao Miss Universo e foi semifinalista.

Deixa seus filhos Nelson, Marília, Emília e Anna Cecília, netos Adriano, Eduardo, Frederico, Kim e Mila, afilhada Carmosa, irmãos Mario e Caíto e qualquer pessoa que teve o prazer de conviver junto a sua luz com muita saudade.

Relação com a família

Eduardo Albuquerque, neto de Emília Barreto, falou sobre o estado de saúde da avó no Twitter. "Sexta passada teve um AVC, rapidamente percebido pela minha mãe e pela Carmosa, sua afilhada. Vascularizaram o lado que ficou sem mexer, tudo certo".

Eduardo Albuquerque Neto de Emília Barreto Mais que tudo, talvez o maior exemplo da Vovó era o quanto ela sabia viver a vida. Todo ano viajava no primeiro semestre pra algum lugar doido (doido mesmo; Rússia, China, Japão, Noruega…) e no segundo semestre pra Camocim no Ceará pra rever amigos e família.

"E seguirei fazendo, como tentei aqui. Vovó Emília segue viva através de todos que ela tocou e tudo que ela ensinou", concluiu Eduardo Albuquerque em rede social.