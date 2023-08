Morre Amida, conhecida como 'vovó fofolete' do TikTok, aos 92 anos

Amida, influenciadora do Tik Tok conhecida como "vovó fofolete", morreu, aos 92 anos, nesta terça-feira (29), no município de São José, em Santa Catarina. A idosa possuía alzheimer e foi recentemente diagnosticada com câncer. Ela ficou famosa por vídeos feitos ao lado da neta, Nanda, que tentava ajudar outras famílias que passavam pela mesma condição.

"O céu está em festa. Você vai deixar um imenso vazio em nossas vidas e em nossos corações. Nossa vida nunca mais será a mesma. Você deixou muito amor em nós. Você mostrou todos os dias o caminho do amor! Descansa, vovozinha fofolete da internet. Rainha do Brasil. Modelo internacional. Obrigada por tudo e por tanto. Para sempre nos lembraremos…", escreveu Nanda ao comunicar a morte da avó.

Amida estava internada para tratar uma pneumonia, quando foi descoberto o câncer na medula. Uma vaquinha foi feita na última quarta-feira (23) para custear o tratamento. A meta era de R$ 60 mil, tendo sido atingida.

"Que o legado dela seja uma lembrança eterna do amor e da vida que ela trouxe ao mundo. Nossos sentimentos estão com você Nanda e toda sua família. Estamos aqui, juntos, com vocês", disse.

Famosos prestaram solidariedade a família de Amida. "Com certeza, o céu está em festa", escreveu a vice-campeã do BBB 23, Aline Wirley. Os meninos da banda Atitude Atitude 67 também comentaram sobre a morte da "vovó fofolete". "Descanse em paz, Vovó Amida, e força, Nanda e toda família. Estamos com vocês".