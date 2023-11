Miss Brasil Maria Brechane embarca com destino ao Miss Universo

A Miss Brasil Maria Brechane compartilhou com os seguidores do Instagram, na quinta-feira (2), que embarcou com destino ao Miss Universo, que esse ano acontece em El Salvador.

Na chegada do Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, a jovem, de 19 anos, desfilou com a bandeira do Brasil enrolada no corpo, sambou e fez passos de danças típicas do Rio Grande do Sul.

“Um sonho que se torna realidade. Juntos somos mais fortes nessa jornada até o Miss Universo”, escreveu a Miss em suas redes sociais.

Maria tem 19 anos, e além de modelo é estudante de jornalismo. Há grandes expectativas que ela ganhe o Miss Universo, quebrando o jejum de 56 anos para o Brasil, desde a vitória de Martha Vasconcelos, em 1968.

O resultado do concurso será divulgado no dia 18 de novembro, com a exibição das etapas finais e um show de John Legend.