Inteligência artificial cria 'padrão ideal' para candidatas a miss em vários países; veja fotos

Um gerador de imagens de inteligência artificial, conduzido pela empresa Great Green Wall, criou modelos de candidatas a miss "ideal" em países ao redor do mundo, baseados nos padrões nacionais de beleza de cada local.

Nos registros gerados, foi possível identificar as diferenças de fisionomia e proporções corporais. Para a empresa, foi "interessante e decepcionante ver que esses ideais para os corpos das mulheres se tornaram tão difundidos que a IA é capaz de detectá-los e desenvolvê-los", afirmou. As informações são do portal Extra.

Seguindo os padrões de beleza do Brasil, a modelo criada por IA apresentou um queixo refinado, com uma figura pequena e clavículas definidas, com penteados que variam de curtos e presos a cacheados e soltos.

Veja fotos

Brasil

Legenda: Miss "ideal" do Brasil, segundo inteligência artificial Foto: Reprodução

Nigéria

Legenda: miss "ideal" da Nigéria, segundo inteligência artificial Foto: Reprodução

Japão

Legenda: miss "ideal" do Japão, segundo inteligência artificial Foto: Reprodução

França

Legenda: miss "ideal" da França, segundo inteligência artificial Foto: Reprodução

Argentina

Legenda: miss "ideal" da Argentina, segundo inteligência artificial Foto: Reprodução

A Miss Reino Unido "ideal" apresentou forte influência de aparência da princesa Diana. A candidata tem um corpo pequeno e esguio com cintura fina, cabelo loiro e rosto pequeno com maçãs do rosto definidas e olhos azuis.

Já as francesas têm semelhanças com a atriz Audrey Hepburn: testa alongada, nariz fino, maçãs do rosto salientes, mandíbula acentuada e lábios carnudos.

As italianas foram representadas por mulheres morenas de sobrancelhas escuras, lábios pequenos e finos e nariz alongado.

A Miss Espanha, por sua vez, tinha uma beleza semelhante à da Barbie, com um queixo pontudo e feições de boneca.

Um dos problemas apontados por esse tipo de geração de inteligência artificial é que os padrões de beleza são mostrados em proporções corporais considerados impossíveis de se obter e estruturas faciais específicas, que só podem ser alcançadas por meio intervenções estéticas, como cirurgias plásticas.