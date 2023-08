Avião cai 5,6 mil metros em seis minutos, e passageiro relata pavor em voo nos EUA

O voo 5916 da American Airlines estava a mais de 9 mil metros de altitude quando apresentou problemas e caiu 4,5 mil metros em cerca de três minutos. Logo após a primeira perda de altitude, a aeronave desceu outros 1,1 mil metros nos três minutos seguintes.

"Começamos a descer muito rápido e, quando estávamos respirando, começamos a sentir um cheiro de queimado, então foi quando fiquei muito nervoso", disse um dos passageiros, identificado como Hove, em entrevista à WBTV.

"Os momentos iniciais foram realmente assustadores, muito estranhos porque sua mente vagueia e você tem um vazio de informações", completou.

O avião havia partido de Charlotte, na Carolina do Norte, com destino Gainesville, na Flórida. Durante o ocorrido, como noticiou o jornal O Globo com informações de agências internacionais, máscaras de oxigênio caíram sobre os assentos e um forte cheiro de queimado tomou conta da cabine.

"Não era como se você estivesse em uma montanha-russa, mas dava para sentir que estávamos descendo", contou Hove ao Washington Post.

Pouso em segurança

Embora tenha provocado susto em todos que estavam a bordo, a tripulação conseguiu pousar em segurança. Conforme a publicação, a companhia aérea argumentou que a aeronave não precisou declarar emergência ao pousar. O piloto taxiou até o portão por conta própria e ninguém ficou ferido durante o episódio.

Por meio de um comunicado, a American Airlines se dirigiu aos clientes para pedir desculpas e disse que os responsáveis pela condução do voo receberam uma indicação de "um possível problema de pressurização".

Depois do alerta, a tripulação agiu "imediatamente e com segurança desceu para uma altitude mais baixa". A autoridade que regula a aviação civil nos Estados Unidos abriu uma investigação para apurar as causas do incidente.