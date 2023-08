'Ainda prefiro estar grávida a menstruar', diz influenciadora que planeja ter 10 filhos

A influenciadora Chantel Schnider 'faz de tudo' para não menstruar. Na rede social TikTok, a mulher revelou que engravida todos os anos para evitar a menstruação.

A canadense tem dois filhos e agora está grávida do terceiro herdeiro. O vídeo no qual ela conta a prevenção de menstruação já conta com 4,4 milhões de visualizações.

"Quando ele a engravida todo ano para você não ter que lidar com a menstruação", disse ela.

'MINHAS GESTAÇÕES SÃO ABSOLUTAMENTE INFELIZES'

"Minhas gestações são absolutamente infelizes, mas de alguma forma eu ainda prefiro estar grávida a menstruar", conta Chantel sobre tentar 'sempre estar grávida'.

Ela planeja ter 10 filhos. A decisão é apoiada pelo marido.

Seguidores reagiram de diferentes formas à revelação. Um chamou a mãe de "inteligente" e outra rotulou seu marido de "Super-Homem".

Há ainda quem sugira outros métodos para Chantel não menstruar.