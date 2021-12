Mila Moreira faria participação especial em desfile de marca belga

A atriz e modelo Mila Moreira, 75, que morreu de um mal súbito nesta segunda-feira (6), no Rio de Janeiro, faria participação especial no primeiro desfile da marca belga Van-M no Brasil. Marcado para esta terça-feira (7), o desfile deve acontecer no Consulado Geral da Bélgica, em São Paulo, e é assinado pelo estilista Thomas Durin. Com informações são da Vogue.

Segundo a Vogue, que ouviu Sonia Gonçalves, amiga da atriz, Mila planejava, após o desfile, viajar para os Estados Unidos e passar lá as festas de Réveillon.

“Era para a Mila chegar aqui [São Paulo] amanhã. Ela iria ficar na minha casa para o Natal e, depois, iria para Nova York curtir o Réveillon”, contou a amiga.

Presença no desfile era surpresa

Ainda de acordo com a amiga da atriz, a presença de Mila no desfile da Van-M estava sendo mantida em segredo para surpreender os convidados. Na apresentação, deve ser mostrada a coleção Sereias, que já foi lançada na semana de moda de Milão para o verão de 2022. A coleção teria inspiração no folclore brasileiro.

“O Durin é um jovem de 24 anos que está trazendo sua marca para o Brasil e escolheu a Mila para desfilar na passarela. Ele queria que fosse uma surpresa para todo mundo. [...] Agora, todos estão chocados”, compartilhou Sonia.

Entenda o caso

Mila Moreira morreu na madrugada desta segunda-feira (6). A confirmação foi dada pelo Hospital CopaStar, onde ela foi internada após ter um mal súbito.