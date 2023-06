Michael B. Jordan curte foto de ex-BBB Gleici e fãs shippam: ‘imaginando o casamento’

O ator Michael B. Jordan, que já atuou em filmes como “Creed III” e “Pantera Negra”, curtiu uma foto da vencedora do BBB 18, Gleici Damasceno, e deixou os fãs da influenciadora digital animados. A foto foi postada por Gleici no Instagram no dia 22 de abril, e ela está de biquíni na imagem.

No Twitter, os seguidores da ex-BBB aproveitaram a curtida para já shippar o casal. Apesar do like, Michael B. Jordan não segue a influenciadora no Instagram.

Legenda: Fãs encontraram a curtida de Michael B. Jordan no Instagram Foto: reprodução/Instagram

“Já estou imaginando o casamento”, escreveu um. “Casal lindo”, disse outro. “Manda DM, Gleici. Você não pode deixar passar”, pediu mais um.

A ex-BBB também brincou com a situação no Twitter. “Vão dormir! Foi só um surto”, escreveu.

Solteira

Ao responder perguntas de seguidores no Instagram, na quinta-feira (8), Gleici também confessou que está solteira. “Você está namorando?”, perguntou um seguidor. Ela respondeu: “Não, as gostosas também ficam solteiras. Amém”.