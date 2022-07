Quem ganhou o Miss Brasil 2022? Mia Mamede é a vencedora do concurso; cearense ficou em 4º lugar

Mia Mamede, do Espírito Santo, é a grande vencedora do Miss Universo Brasil 2022. A modelo foi a escolhida do top 5 entre os jurados, que anunciaram o resultado na noite desta terça-feira (19), em jantar de gala na Villa Verico, em São Paulo.

A vencedora garantiu uma vaga no Miss Universo 2022, que ocorre em dezembro deste ano, em San José, na Costa Rica.

Esta é a primeira vez na história que o Espírito Santo vence o concurso Miss Brasil.

Final Miss Brasil 2022

Na grande final, as modelos tiveram de passar por desfiles de biquíni e traje de gala. Rebeca Portilho, do Amazonas, ficou em segundo lugar na disputa, e Isa Murta, de Minas Gerais, em terceiro.

A cearense Luana Lobo, de 27 anos, conquistou o 4º lugar na disputa. A modelo já estrelou campanhas publicitárias, morou em 18 países e fala com fluência inglês e espanhol.

Quem é Mia Mamede?

Mia é natural de Vitória, mas foi para a Ásia ainda criança e só retornou ao Brasil depois de 10 anos. A modelo de 26 anos fala inglês fluente e é apresentadora de um programa de TV no Espírito Santo.