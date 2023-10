MC Guimê confirma que terminou com Lexa por conta de traição

Nesta sexta-feira (27), MC Guimê confirmou que terminou o relacionamento com Lexa por conta de uma traição da cantora. A revelação foi feita através dos stories do Instagram.

O término foi anunciado por Lexa, através das redes sociais, em setembro. "Quando eu cheguei lá, falando que ia sair da casa, não abandonando ninguém, mas saindo porque naquele dia eu decidi que não queria mais aquela vida, onde eu tinha provas, já tinha tudo bem claro pra mim que ela tava me traindo há um tempo. Eu não queria mais tá dormindo com ela, eu não queria tá na casa", comentou.

Veja também

Segundo Guimê, dois dias após sair da casa que morava com a Lexa, a mãe da cantora colocou seus pertences, que ainda estavam na residência, em sacos de lixo e jogou no hall do condomínio.

Términos do casal

Lexa e Guimê se casaram em 2018 e anunciaram o fim do casamento em outubro de 2022. No entanto, dois meses depois o casal reatou o relacionamento. Em 2023, o cantor participou do Big Brother Brasil, mas foi expulso após ser acusado de importunação sexual a uma participante. O casal terminou novamente por conta da polêmica, mas voltaram em junho. Três meses depois, Lexa anunciou o fim do relacionamento mais uma vez em meio a boatos de que a cantora havia traído o MC.