Mc Dricka nega agressão, mas diz que 'caiu na mão' com ex

A cantora MC Dricka se pronunciou pela primeira vez após ser acusada de agressão física contra a ex-companheira, a influenciadora digital Larissa Novais. Em live no Instagram nesta quarta-feira (14), a funkeira negou as agressões, mas admitiu que, em certo momento, "caiu na mão" com a ex.

Ainda segundo a artista, ela e o advogado estão coletando provas contra Larissa. MC Dricka ainda admitiu que errou em manter um relacionamento tóxico por mais de dois anos.

“Eu fui super errada em ter mantido uma relação tóxica. Ao contrário dela, eu não tive tempo de coletar imagens suficientes, mensagens suficientes, eu estou fazendo tudo isso”, disse ela na live.

Dricka afirmou que tem recebido críticas e até ameaças de morte por conta da acusação da ex-namorada.

“Todo mundo fica falando: ‘Não justifica você ter batido nela’. Eu nunca bati nela, se houve agressão foi porque a gente realmente caiu na mão, coisas assim, de casal”, alegou.

“Eu preciso trabalhar, lidar com todas as críticas que eu estou tendo, me chamando de agressora, de xingamento que você [nem] pode imaginar. Até ameaças, é uma coisa que está mexendo muito comigo”, finalizou a cantora.

Agressões

No mês passado, Larissa Novais afirmou, nas redes sociais, que sofreu agressões físicas de MC Dricka. Conforme a influenciadora, foi registrado um boletim de ocorrência contra a artista por violência doméstica.

"Não vou mais me calar. (...) Não acho justo comigo mesma esse silêncio todo, pessoas me julgando, dizendo que eu estou mentindo porque eu não vim me pronunciar. Jamais mentiria num assunto tão grave", disse Larissa no Instagram.

Novais explicou que demorou a expor as agressões por medo de atrapalhar a carreira da ex-mulher.

"Mas na hora de prejudicar meu psicológico, me agredir, me humilhar, me impedir de levar minhas coisas, coisas do meu filho, da minha cachorra, ninguém pensou", disse.