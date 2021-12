Matheus Mazzafera rebate ataques contra look na festa de Virginia: 'Estou tentando ser feliz'

O influenciador digital e youtuber Matheus Mazzafera fez um longo desabafo no Twitter após a rede social encher de comentários maldizendo da roupa dele na festa de Virginia Fonseca. Ele falou sobre o ódio dentro da comunidade LGBTQIA+ e disse que a bandeira é a "mais invejosa e maldosa".

"Estou livre, usando o que eu quero, sou maricona velha e tentando ser feliz!, disparou Mazzafera, que tem 41 anos.

O look de Matheus consistiu em uma sunga, um roupão transparente, além de peruca e bota de cano alto.

"Me mandaram o que estou nos trends do Twitter e fui ver o que está saindo. Primeiro: vai tomar no c*! Segundo, eu sou uma maricona velha, 41 anos, que venho me desconstruindo e repensando o que vale nessa vida", comentou.