Marido de Dani Hypolito diz que ex-ginasta não será 'planta' no BBB 25

Fábio Castro, marido de Daniele Hypolito, garantiu que a ex-ginasta não será planta durante no BBB 25. O dançarino falou sobre o assunto após Dani ter sido criticada quando participou do Power Couple Brasil 5, em 2021, por conta de fugir de conflitos.

“A Dani já está se colocando de maneira diferente nesse novo reality. O Power Couple tinha uma dinâmica distinta, com menos tempo de gravação e uma proposta mais voltada para o casal. Já o BBB tem um contexto completamente diferente, e o público verá muito mais da Dani do que viu no Power Couple. Ela está se entregando de forma plena, e isso vai ser muito visível para quem acompanhar o programa”, disse Fábio, ao portal Léo Dias.

Veja também Zoeira BBB 25: Mateus expõe incômodo envolvendo dupla Vitória Strada após dinâmica Zoeira BBB 25: Duplas participam de dinâmica e a dupla mais votada dorme fora da casa; confira quem são

Apesar disso, ele garantiu que Dani irá jogar com coração enquanto estiver na casa. “Ela é uma pessoa extremamente verdadeira e generosa, e isso é o que vai conquistar o público. Ela se entrega de corpo e alma e tem uma energia única”.

Fábio também justificou a postura do casal durante o reality da Record. Ele disse que os dois optaram por um comportamento neutro para evitar confusão. “A Dani entrou no Power Couple principalmente para me apoiar, pois eu estava enfrentando um período financeiro complicado devido à pandemia. Como trabalho com arte e dança, fiquei sem shows e as finanças ficaram bem apertadas. Não fomos ao programa para criar conflitos; pelo contrário, procuramos ser cuidadosos com as nossas posturas”.

Paz e amor

Por outro lado, Dani Hypolito chegou a sugerir no BBB 25, em conversa com os participantes, que a 25ª edição do programa fosse sem brigas, sem tretas e que as confusões fossem resolvidas com conversas.

“Todo mundo aqui acompanhou outras edições. A gente sabe como funciona, a gente pode mudar no sentido que eu acho que é uma coisa legal. A gente não precisa se posicionar gritando, ofendendo, fazendo barraco. Pode ser uma edição diferente até nisso”.

Vinícius e Renata, que a escutavam na sala da casa, não concordaram com a proposta.