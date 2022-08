Márcia Sensitiva choca apresentadoras ao falar como vai morrer; entenda

Márcia Sensitiva revelou como vai morrer, e garantiu que não é do aneurisma cerebral que descobriu há cerca de dois meses. Em entrevista ao PodDelas nessa terça-feira (30), a espiritualista conta que vai falecer envenenada por remédios.

"Sabe com o que eu estou? Um aneurisma cerebral. Você está me vendo triste? Não! Não vai acontecer nada comigo. Daqui a dois meses, eu vou ver. Se estiver maior, corta. Eu não vou morrer de aneurisma. Vou morrer envenenada com remédio", previu Márcia.

Ela chocou as apresentadoras ao falar com calma sobre o assunto e sobre seu aneurisma. "Eu já fiquei internada com tanto calmante que eu tomava. Eu vou morrer [de problema no aparelho] digestivo. Como não vou morrer de aneurisma, pode ficar aí à vontade", diz.

Assista à entrevista de Márcia Sensitiva:

Na entrevista, Márcia Sensitiva revela também que já foi internada por causa de calmantes. Ela ainda assumiu que chegou a "espiar" seu futuro várias vezes.

Previsões de Márcia Sensitiva

As apresentadoras Tatá Estaniecki e Bruna Unzueta não escaparam das previsões de Márcia Sensitiva. A também astróloga comentou sobre a possível idade das mortes delas:

"Mas você consegue ver a data da morte e essas coisas?", perguntou Bruna. "Da morte eu não vejo, mas você passa dos 80. E ela dos 87. Mas você pode fazer uma coisa que é o autocídio como, por exemplo, fumar", falou Márcia.