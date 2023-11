Mansão de Jade Picon no Rio de Janeiro tem lago com carpas, elevador e cinema

A ex-BBB Jade Picon abriu as portas de sua mansão no Rio de Janeiro para o influenciador Lucas Rangel, que apresenta o quadro Pod Entrar no YouTube, para o canal Pod Delas. Jade se mudou para a cidade maravilhosa no fim do ano passado. Antes ela vivia em São Paulo.

A casa da ex-BBB fica em um condomínio de luxo na Barra da Tijuca, onde moram outros famosos como o jogador David Luiz e a bailarina Aline Campos.

Legenda: Jade mostrou a casa para o apresentador Lucas Rangel Foto: Reprodução/Youtube

O imóvel chama atenção pelo luxo. Logo na entrada, Jade mostra a Lucas um lago com carpas e conta que o lago foi uma das primeiras coisas que a conquistaram no novo lar.

Legenda: Mansão de Jade Picon tem elevador Foto: Reprodução/Youtube

Jade ainda tem seu próprio cinema, decorado em cinza com poltronas reclináveis. A casa ainda tem elevador, sauna, uma piscina, que começa na sauna e vai até a varanda, além de um quarto especial para seu irmão famoso, Léo Picon. Ela também admite que tem espaços da casa que nem usa, de tão grande que o imóvel é.

Conforme o Extra, Jade precisa desembolsar R$ 35 mil por mês de aluguel para morar no local. Antes da ex-BBB, morava no imóvel o jogador Andreas Pereira.